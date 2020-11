Multedo, il centro multisport nella ex piscina pronto a luglio 2022 ma l’omologazione sarà solo regionale

Genova. Considerando un inizio dei lavori a fine dicembre o, più probabilmente, all’inizio di gennaio e tenendo conto dei 560 giorni ritenuti necessari per portarli a termine, il futuro impianto sportivo che sarà realizzato su ciò che resta della ex piscina di Multedo, nel ponente genovese, sarà pronto nel luglio 2022. L’abbozzo di cronoprogramma è stato fornito dalla dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Genova Ines Marasso durante la commissione consiliare dedicata all’impianto Nico Sapio.

Al momento è stata assegnata la gara per la progettazione esecutiva e l’azienda vincitrice si occuperà anche della bonifica. L’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi, a sua volta ha spiegato che “il procedimento amministrativo e l’iter istruttorio legati all’approvazione del progetto da parte degli enti interessati sono stati particolarmente complessi, sia per le problematiche legate alle interferenze di tipo idrogeologico sia per l’interlocuzione necessaria con il Coni che doveva rendere il parere sull’omologazione dell’impianti, e i termini per l’avvio della gara sono slittati di qualche mese, anche la pandemia non ha aiutato”.

