Partito Comunista Italiano: “Gestione aziendale da parte dello Stato, utili e guadagni”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal Partito Comunista Italiano – federazione di Genova sul caso Autostrade, inchieste e concessioni.

“Il Partito Comunista Italiano prende atto che lo Stato al momento consideri la gestione autostradale come un’attività aziendale: un settore di utili, di guadagni. Le autostrade sono un assetto strategico dell’infrastruttura, sono vitali per il trasporto di merci e sono vie di passaggio per milioni di cittadini. Chiedere, anzi, pretendere che le autostrade siano mantenute in sicurezza non è soltanto lecito, ma anche doveroso per il bene collettivo. Eppure nei decenni scorsi i vari governi (senza eccezione) hanno permesso che si affidassero a privati importanti porzioni della gestione autostradale, secondo il principio capitalistico che vede nelle privatizzazioni una forma di miglioramento dei servizi: più efficienti, più “puliti”, più sicuri”.

