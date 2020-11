Quezzi, in centinaia al funerale di Gaia Morassutti: “Ora in cielo brilla una stella in più”

Genova. Centinaia di persone si sono radunate questa mattina davanti alla chiesa di largo Merlo per il funerale di Gaia Morassutti, la ragazza di 16 anni rimasta vittima dell’auto pirata che ha travolto un gruppo di giovanissimi in piazzetta Pedegoli lo scorso 24 ottobre.

Tutto il quartiere oggi si è colorato di giallo, il colore preferito da Gaia. Tantissimi palloncini hanno decorato il piazzale e le strade di Quezzi. Gialli anche i fiori che ragazzi e familiari hanno deposto per renderle omaggio. “Ora in cielo brilla una stella in più, ciao Gaietta“, recita lo striscione che le hanno dedicato gli amici.

