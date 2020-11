Zona arancione: a Cairo chiuso il 40% dei bar, Carcare e Millesimo provano a resistere

Valbormida. Di solo asporto non si vive. E’ la conclusione a cui sono giunti diversi baristi in Liguria, scegliendo così di chiudere del tutto il loro locale: troppo difficile far quadrare i conti con i soli introiti permessi dal Dpcm. Un malessere comune, ma che in Valbormida sembra avere una incidenza maggiore: qui, infatti, quasi la metà dei bar ha deciso di abbassare la serranda.

Dopo una settimana di zona arancione, i bar continuano a fare i conti con le numerose restrizioni: consentiti sono asporto e consegne a domicilio. Non è più possibile sedersi al tavolino per sorseggiare una birra e fare aperitivo oppure gustare un caffè al bancone. Il cliente entra, ordina ed esce dal locale senza poter sostare nemmeno sulla porta per consumare.

