A tu per tu con Michele Romeo e Michele Colella

A tu per tu con i calciatori Michele Romeo e Michele Colella, entrambi di ruolo attaccante. Romeo, classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Quiliano con il quale ha debuttato in prima squadra, ha giocato a lungo nel Legino e poi, dopo una breve parentesi nell’Arenzano ed una stagione e mezza al Bragno, è tornato con la squadra verdeblù, che milita nel campionato di Promozione. Colella, classe 1990, ha indossato le maglie di Culmvpolis, Sant’Olcese, Bargagli, Pegliese, Olimpic Pra’ Pegliese, Via dell’Acciaio e, da due stagioni, gioca con il Borzoli, formazione che disputa il campionato di Promozione.

... » Leggi tutto