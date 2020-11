“Cambiamo” nomina i vertici liguri: Angelo Vaccarezza coordinatore e capogruppo regionale

Liguria. Cambiamo con Toti Presidente Liguria, il partito che alle ultime elezioni con il 22% dei voti è diventato il primo in Regione, ha nominato i suoi vertici.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza è il nuovo coordinatore regionale e capogruppo in Consiglio. Ad affiancarlo ci saranno la consigliera regionale Lilli Lauro, coordinatrice di Genova; il consigliere regionale Domenico Cianci, che si occuperà del Tigullio; Loris Figoli, sindaco di Riccò del Golfo, coordinatore della provincia della Spezia; Mauro Demichelis, sindaco di Andora, alla guida del partito in provincia di Savona; l’imprenditore sanremese ed ex assessore in Comune Pino di Meco, che si occuperà della provincia di Imperia.

... » Leggi tutto