Confedilizia: “Cedolare secca sugli affitti per aiutare il commercio”

Liguria. Misure per accompagnare la ripresa, come la riduzione della tassazione sui redditi da locazione, il cui peso rappresenta un ostacolo decisivo allo sviluppo delle attività commerciali. La via maestra, per raggiungere questo obiettivo, è prevedere una cedolare secca per tutti i contratti di locazione ad uso non abitativo. E’ questo il senso dell’intervento di Confedilizia.

“Per uscire da questa crisi servono fatti non parole – afferma Confedilizia – Sostegno alle locazioni, cedolare secca per le locazioni commerciali e rafforzamento del credito d’imposta. La mancata introduzione di questa modalità rischia di essere il colpo di grazia. Insomma, mentre ci si straccia le vesti per l’espansione di Amazon e per la moria di negozi, la cedolare secca è l’unica misura con la quale vi era speranza di rianimare un comparto in crisi, contribuendo anche a migliorare l’aspetto delle nostre città, combattendo degrado e insicurezza”.

... » Leggi tutto