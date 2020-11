Coronavirus, al via “Sconti & sicurezza dai 65anni”: ecco l’elenco dei negozi che aderiscono

Genova. Ha preso il via questa mattina il progetto di Regione Liguria “Sconti&Sicurezza dai 65 anni” per la protezione delle fasce più fragili della popolazione.

Il progetto prevede sconti in fasce orarie studiate per gli anziani, al fine di proteggerli e indurli ad andare a fare gli acquisti negli orari che, in base alle tipologie di esercizi commerciali, sono quelle meno affollati e quindi più sicuri.

QUI L’ELENCO DELLE ATTIVITA’ CHE ADERISCONO AL PROGETTO

NEGOZI SCONTI OVER-65

