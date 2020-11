Coronavirus, per il governo in Liguria Rt sotto l’1. Toti: «Prudente rimanere in zona arancione»

Genova. Scende sotto la fatidica soglia dell’1 l’indice di trasmissibilità del coronavirus (Rt) in Regione Liguria. A comunicarlo è stato il governatore ligure Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale sull’emergenza Covid-19 che si è tenuto a margine dell’incontro avvenuto oggi tra i presidenti di Regione e alcuni ministri del governo per sciogliere alcuni dubbi sull’applicazione del Dpcm in vigore. Se l’indice Rt dovesse essere confermato anche nelle prossime due settimane, i liguri potrebbero sperare di tornare in zona gialla.

