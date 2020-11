Domanda e offerta dell’high tech si incontrano a Tech Jobs Fair: ecco come partecipare

Genova. Tech Jobs Fair, il principale evento italiano dedicato allo scouting e all’incontro tra aziende e professionisti del settore tecnologico, esordisce ufficialmente a Genova sabato 28 novembre 2020 (a partire dalle ore 10) con un’edizione speciale quasi interamente a distanza.

Dopo il ricco antipasto della Smart edition di giugno, TJFair sbarca ufficialmente a Genova in una versione aggiornata ai tempi e alle limitazioni della pandemia che si rivolge direttamente a imprese, aziende, realtà e start-up del tech ligure. Originariamente concepito per lo svolgimento in presenza, l’evento ha, infatti, visto cambiare in corsa le proprie modalità di partecipazione, nel rispetto dei DPCM sul contenimento del Coronavirus, adattandosi all’emergenza e sfruttando al massimo le potenzialità della rete.

