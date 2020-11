Piano del centro storico, alla “call” del Comune per logo e nome arrivate 108 proposte

Genova. Qualcuno pensava sarebbe stato un flop, visto anche il tempo ridottissimo, invece sono oltre 100, 108 per la precisione, le proposte arrivate al Comune di Genova in meno di una settimana ovvero il tempo disponibile per partecipare alla “call” per l’ideazione di un logo e di un nome per il piano del centro storico.

Le proposte arrivate sono “conformi”, spiegano da Tursi, ovvero rispondono alle richieste del bando. Un buon risultato nonostante le polemiche che si erano sollevate sui social per il fatto che la chiamata del Comune, secondo alcuni, avrebbe dovuto contemplare una retribuzione. C’era anche chi aveva lanciato l’idea di un bombing di protesta all’indirizzo del bando, inviando disegni volutamente brutti o infantili, insomma, inutilizzabili.

