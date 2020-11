Sanremo, potenziato l’ospedale Borea. Disponibili altri 18 posti letto

Sanremo. «A seguito delle nuove assunzioni avvenute e concretizzatesi in settimana, oltre a considerare l’attuale andamento costante della pandemia e della contemporanea attivazione della RSA Covid di Nava, l’azienda sanitaria imperiese, al fine di rispondere alle attuali esigenze di ricovero di tutti i pazienti (Covid e no Covid), ha deciso di attivare un reparto (astanteria medica) di 18 posti letto presso il padiglione “Borea” dell’ospedale di Sanremo», così l’Asl1 Imperiese sulle nuovo disponibilità di posti letto per il trattamento dei pazienti in attesa del referto del pronto soccorso.

