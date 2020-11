Savona 2021, le minoranze: “La prossima amministrazione dovrà imporre un cambio di passo epocale”

Savona. “L’avvicinarsi delle elezioni comunali sta suscitando molti dibattiti sui nomi e assai pochi sui contenuti. Come Noi per Savona e Rete a sinistra abbiamo, al contrario, sempre cercato di mettere al centro della nostra azione i temi, ‘le cose da fare’ per la città”. Lo affermano, in una nota, i gruppi consiliari di minoranza “Noi per Savona” e “Rete a sinistra”

“Con questo spirito – spiegano dalla minoranza – nel corso degli anni siamo intervenuti sul tema del lavoro (tra gli altri gli ex cantieri Mondomarine, TPL), sul tema della mobilità cittadina e del collegamento con altre realtà del territorio (con particolare riferimento al potenziamento ferroviario col basso Piemonte), sul tema della cultura (dal Museo archeologico a quello della ceramica) e su quello della conservazione e valorizzazione dei nostri beni storici (dal San Giacomo alla Madonna degli Angeli passando per il tempietto Boselli e le scritte sull’ex San Paolo). Abbiamo lavorato con molta attenzione sui temi ambientali, dalla salvaguardia della vallata del Santuario, alla richiesta di elettrificazione delle banchine del porto, al blocco del deposito di bitume, alla raccolta differenziata spinta. Abbiamo avanzato proposte sul sociale (come l’applicazione dell’ISEE puntuale), difeso l’Ospedale San Paolo e chiesto un potenziamento della medicina territoriale. Siamo intervenuti sul Campus”.

