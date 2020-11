Savona 2021, manifesto programmatico: “Alleanza progressista e di cambiamento”

Savona. La macchina elettorale per le prossime amministrative si è già messa in moto e in vista del voto per le comunali di primavera a Savona non manca fermento e prese di posizione. L’ultima in ordine di tempo arriva sul fronte della sinistra savonese, che raccogliendo una serie di firme e adesioni, ha lanciato un appello programmatico, una serie di proposte per fronteggiare la crisi pandemica e dare un futuro alla città della Torretta.

“Nelle grandi difficoltà, morali e materiali, che ci sta procurando l’emergenza sanitaria Savona si sta avviando alle elezioni comunali, che dovrebbero svolgersi nella primavera del 2021. E’ urgente avviare una proposta concreta di svolta nella progettazione del futuro: serve una visione alternativa rispetto al trascinarsi di questi anni in un declino prima di tutto culturale e poi demografico, economico, addirittura morale” si legge nel manifesto politico.

