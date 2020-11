Ventimiglia, scontro scooter auto in corso Genova. Grave un uomo

Ventimiglia. Uno scooterista di 48 anni, Luigi B. di San Biagio della Cima, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella tarda mattinata in corso Genova. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, l’uomo stava transitando sull’Aurelia quando si è scontrato contro una Hyundai I10 condotta da una donna, che stava svoltando in via Cabagni Baccini. Nell’urto lo scooterista è stato sbalzato contro una Dacia Sandero regolarmente parcheggiata in corso Genova.

... » Leggi tutto