Alassio, dormiva in auto sotto casa della ex: ammonito dal Questore

Alassio. Dormiva in macchina sotto casa dell’ex fidanzata. Storia finita da mesi, ma lui non riusciva a rassegnarsi. La sua una presenza costante e continua, quasi nell’ombra, per poi spuntare all’improvviso e generare nella donna paura e ansia.

È successo ad Alassio, dove durante un normale controllo la volante della Polizia ha notato la presenza anomala di un uomo (tra i 40 e i 50 anni) che dormiva in auto. Dopo alcune verifiche, è emerso che si era appostato sotto l’abitazione della donna per cercare di ricucire il rapporto.

