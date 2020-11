Albenga stanzia 40 mila euro per sostegno all’accesso alle abitazioni di locazione

Albenga. La città delle torri stanzia 40 mila euro per il bando pubblico straordinario per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Il bando verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune di Albenga dove sarà reperibile anche la relativa domanda da compilare per richiedere il contributo. L’invito dell’amministrazione è quello di attivarsi in tempo per non perdere questa importante possibilità. “L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha portato con sé anche una grave crisi economica che ha colpito duramente ampi strati della popolazione, soprattutto quella caratterizzata da maggiore fragilità” afferma l’assessore ai servizi sociali Simona Vespo.

... » Leggi tutto