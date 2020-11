Celle, la storia infinita del semaforo in via Colla: il Comune chiede aiuto al consigliere regionale Bozzano

Celle Ligure. Il tempo passa, il semaforo di via Colla resta, la parte alta di via Santa Brigida aspetta di essere asfaltata e i cellesi di pazienza non ne hanno più.

Questa mattina a fare un sopralluogo per capire la situazione e trovare “una via d’uscita” è arrivato il consigliere regionale Alessandro Bozzano a cui l’amministrazione comunale si è rivolta per cercare insieme una soluzione il più rapida possibile, per far tornare al più presto il traffico nella parte centrale del paese, quella a monte, “all’antico”, con la rimozione del semaforo di via Colla e l’asfaltatura del tratto alto di via Santa Brigida, precedentemente occupato dal cantiere per l’ampliamento del sottostante rio. Tolti i materiali che servivano per i lavori, quella parte di strada necessita di essere asfaltata ma i tempi pare si facciano lunghi.

