Da lunedì nuovo punto tamponi in piazzale Kennedy, allo studio anche in corso Italia

Genova. Aprirà lunedì prossimo, il 23 novembre, il nuovo punto per tamponi rapidi in piazzale Kennedy allestito dalla Croce Bianca Genovese insieme al Municipio Medio Levante. Sarà accessibile su prenotazione tramite i medici di famiglia e le operazioni avverranno in modalità drive-through con un’area di sosta per l’attesa.

Si tratta del secondo punto alla Foce, vicino a quello della Fiera ma del tutto indipendente: nel padiglione blu operano i medici della Asl 3 insieme a quelli della marina militare e la prenotazione avviene attraverso la stessa Asl, mentre nella nuova unità mobile sanitaria opereranno i medici di famiglia su base volontaria. Spetterà a loro gestire l’arrivo dei pazienti comunicando data e ora per eseguire il test.

