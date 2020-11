‘La scuola fantasma’, in piazza contro la dad che ‘isola e discrimina’: il presidio a De Ferrari

Genova. La ricostruzione di una aula di scuola fantasma, per rappresentare quello che non c’è più ma che dovrebbe un caposaldo della nostra civiltà. A prescindere dalle emergenze economiche e sanitarie che siano. Questo sarà il cuore simbolica del presidio organzizzat in difesa della scuola pubblica in presenza domani pomeriggio, sabato 21 novembre, in piazza De Ferrari.

Tra gli organizzatori la rete “E’ già settembre” e il movimento “#lenotrevitevalgono, già protagonisti in questi mesi di precedenti manifestazioni: “Riteniamo che la didattica a distanza nono possa essere considerata veramente scuola – spiegano gli organizzatori – perché la scuola è scambio, contatto sociale, confronto e tutte le dinamiche che solo in una classe composta da un insieme di persone posso nascere a far crescere un individuo”

