Sanremo. L’ufficio viabilità informa che dal 24 novembre (e sino al 18 dicembre) vigerà il divieto di sosta in via Galilei, corso Inglesi, via Isonzo, via Caduti del Lavoro e via Agosti (nei tratti debitamente segnalati) per i lavori di scavo da parte di E-distribuzione necessari al potenziamento della linea elettrica.

