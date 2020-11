Sant’Eusebio, è morta la 46enne investita sulle strisce da uno scooter. Il dolore degli amici: “Ciao Ale”

Genova. Una rosa rossa è comparsa questa sera in via Mogadiscio per dire addio ad Alessandra Volante, la 46enne investita giovedì mattina da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Mogadiscio nel quartiere di Sant’Eusebio sulle alture di Genova.

La donna aveva quasi completato l’attraversamento ma poco prima di raggiungere il marciapiede era stata falciata da un motociclista e aveva battuto violentemente la testa a terra.

