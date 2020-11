Serie A1: rinviato l’incontro tra Iren Genova Quinto e Rari Nantes Salerno

Genova. L’Iren Genova Quinto prende atto della tempestiva decisione della Fin che ha disposto il rinvio a data destinarsi della partita in programma domani, sabato 21 novembre, in casa della Rari Nantes Salerno, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1.

Nel contempo il club genovese invia auguri di pronta guarigione al tecnico Matteo Citro che, come comunicato dal sodalizio campano, è risultato positivo nel corso del consueto screening settimanale, e attende la comunicazione della data per poter recuperare la partita.

... » Leggi tutto