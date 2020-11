Albenga, Distilo: “Fondazione Oddi diventi società pubblica”

Albenga. Sono stati consegnati alla ditta A.Z. srl di Albenga – che si era aggiudicata l’appalto – i lavori per la realizzazione del “Progetto Moli” redatto dall’ing. Paolo Gaggero “Interventi di carattere strutturale e stagionale a consolidamento e potenziamento dell’arenile a nord del fiume Centa fino al confine comunale”. Soddisfazione per le liste a sostegno di Diego Distilo, che avevano sostenuto l’intervento, così come ora arriva la richiesta di accelerare sulla trasformazione della Fondazione Oddi in società publica.

“Finalmente in settimana inizieranno i lavori dei moli ad Albenga e proprio ieri è stato pubblicato sul sito del comune di Albenga il bando per il professionista che dovrà dar vita alla trasformazione della fondazione Oddi in società pubblica. In un anno e mezzo l’impegno che avevamo preso per la città di Albenga con le nostre liste civiche Aria nuova per Albenga e Solo per Albenga è concluso” afferma Saverio Gaglioti portavoce delle due liste civiche a sostegno del candidato sindaco Diego Distilo.

