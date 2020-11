Alla scoperta di Sanremo al tempo della Botte di Diogene, i mitici anni ’50 e ’60 raccontati attraverso le cartoline d’epoca

Sanremo. Com’era la città dei fiori al tempo della Botte di Diogene, della funivia per Monte Bignone funzionante, della Sati che trasportava cittadini e turisti quando ancora non esisteva l’autostrada. Per scoprirlo basta sfogliare l’ultimo volume del collezionista di cartoline storiche Stefano Bregliano, una raccolta dedicata a Sanremo, giunta alla seconda edizione, da pochi giorni nuovamente in libreria per la felicità degli appassionati, di chi quel passato pieno di speranza l’ha vissuto e dei più giovani che hanno voglia di scoprirlo attraverso le immagini d’epoca.

