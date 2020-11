Bando luminarie, Ascom: “Segnale importante dal Comune a sostegno del settore”

Genova. “Grazie al lavoro fatto di concerto con il Comune di Genova anche quest’anno sarà attivato il bando sulle luminarie in maniera anche più facile rispetto agli anni passati; Infatti una prima tranche sarà erogata prima di Natale in modo che si possa ammortizzare parte dell’acconto, un segnale importante da parte del Comune e dell’assessore Bordilli che ringraziamo per l’opportunità e per aver stanziato una cifra molto superiore rispetto allo scorso anno”. Lo rende noto il presidente di Ascom Confcommercio Paolo Odone commendando il nuovo bando del Comune di Genova sulle luminarie natalizie.

“Ma il ringraziamento più grande non può che andare ai nostri civ e a tutti i commercianti per lo sforzo che ancora una volta hanno voluto fare in un periodo così complicato per le loro attività e per le loro famiglie” prosegue Odone.

