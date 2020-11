Coronavirus, 761 nuovi positivi anche oggi ma scende il rapporto rispetto ai tamponi (11,75%)

Genova. Sono 761 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 6.476 tamponi effettuati. Sono i dati dell’ultimo bollettino della Regione. I nuovi contagi sono per numero assoluto identici a quelli di ieri, ma scende leggermente il rapporto tamponi-positivi, oggi al 11,75% (ieri era del 13,4%).

Positivo anche il dato degli ospedali (50 ricoverati in meno rispetto a ieri) mentre si registrano ancora 20 morti, molti dei quali deceduti negli scorsi giorni.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

