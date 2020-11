Coronavirus, in Liguria si pensa al piano delle vaccinazioni. Toti: «Non sarà un Natale penitenziale»

Genova. «Abbiamo iniziato a lavorare sul piano delle vaccinazioni. Le prime dosi di vaccino della Pfizer dovrebbero arrivare a gennaio e ci stiamo attrezzando per distribuirle, soprattutto agli ospiti e al personale delle Rsa, per i nostri anziani che vanno protetti. Poi speriamo che il vaccino arrivi per tutti già in primavera. Appena le dosi verranno consegnate si comincerà la campagna di vaccinazione». Lo ha detto, nel consueto aggiornamento serale sui dati Covid-19 in Liguria, il presidente Giovanni Toti.

