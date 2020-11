Coronavirus, Paita (Iv) a Toti: “Perché Liguria senza vaccino antinfluenzale?”

Liguria. “Toti ci dica perché in Liguria non sono arrivati tutti i vaccini necessari per l’influenza, considerato che era un compito della Regione”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“Oggi – continua – si parla dei 100.000 vaccini anti Covid-19, destinati alla nostra regione. Leggiamo anche che è stato stilato un elenco delle strutture in cui sarà immediatamente disponibile. Bene. Però non abbiamo ancora avuto risposte in merito ai vaccini antinfluenzali”.

... » Leggi tutto