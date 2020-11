Covid: ad Albenga nasce un numero di telefono per spesa e farmaci a domicilio

Albenga. Per far fronte alla seconda ondata di emergenza Covid-19, il Comune di Albenga ha attivato, per mezzo della protezione civile e dei volontari delle associazioni del terzo Settore presenti sul territorio, un numero di telefono al quale far riferimento per la consegna a domicilio di spesa e farmaci per coloro che si trovano impossibilitati ad uscire di casa.

Il servizio sarà attivo il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il numero di telefono è il 3341053904.

