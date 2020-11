Covid, in Liguria indice Rt sotto l’1. Toti: “Restiamo arancioni per dar fiato ad ospedali”

Genova. “I dati di oggi confermano il trend dell’ultima settimana con un numero quasi dimezzato di nuovi positivi nella nostra Regione e anche a Genova rispetto ad una quindicina di giorni fa. Gli ospedalizzati in tutta la regione calano di 28 unità, salgono di due unità le terapie intensive, secondo un trend più o meno generalizzato. Tutti gli indicatori confermano il dato di decrescita anche importante della pressione del virus. Sono purtroppo ancora tante le persone decedute, 29 registrate oggi, e su questo dobbiamo lavorare ancora tutti per proteggere le persone più fragili e maggiormente a rischio in ogni modo possibile”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha tracciato ieri sera il quadro della pandemia da Covid-19 in Liguria.

“Anche l’ultimo report della Cabina di regia e dell’Iss – aggiunge Toti – conferma il calo dell’Rt: siamo una delle quattro regioni con un indice di contagio inferiore a 1. Ci siamo interrogati su fatto che discesa consolidata avrebbe potuto determinare un declassamento in fascia gialla ma riteniamo di proseguire in fascia arancione per consolidare i risultati ottenuti e dare fiato al nostro personale e ai nostri ospedali che gestiscono più di 1400 pazienti”.

