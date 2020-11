Marco Russo ufficialmente in campo: candidato sindaco con il suo “Patto per Savona”

Savona. Marco Russo è ufficialmente un candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2021. L’avvocato savonese rompe gli indugi e scende in campo con tutto il pacchetto: una sua lista, un suo logo, uno suo slogan, un suo progetto. Il lungo tira e molla degli ultimi mesi, tra chi lo vedeva come possibile candidato del Pd e chi dubitava che alla fine il partito avrebbe puntato su di lui, si conclude dunque così: Russo sarà della partita in ogni caso, con l’appoggio del Partito Democratico o senza.

A luglio il primo messaggio, la “disponibilità” a candidarsi sindaco. Ora quella disponibilità è diventata ufficialmente qualcosa di più: “Ho intenzione di candidarmi per portare avanti il progetto del ‘Patto per Savona’ – conferma – che sta andando avanti e oggi si struttura. Il progetto sta aggregando in maniera molto estesa, e arriverà sicuramente fino in fondo”. Con il Pd o senza il Pd: “La nostra proposta è rivolta ai cittadini perché c’è una domanda diffusa di aggregazione e progettualità che noi dobbiamo saper intercettare. E’ rivolto alle associazioni e anche ai partiti: ci auguriamo che questi sappiano leggere questa domanda e la potenzialità del nostro progetto, e ci aiutino a rafforzarlo e svilupparlo. Il dialogo prosegue fitto. E’ giusto che i partiti abbiano i loro tempi e le loro ritualità, anche questo è un valore della democrazia. Speriamo di coinvolgerli, c’è bisogno del contributo di tutti“.

