Ncc, Lega: “Mancano i decreti attuativi su foglio di servizio e registro elettronico: il governo si svegli”

Roma. “Il governo e in particolare il sottosegretario ai Trasporti Margiotta si diano una mossa e varino subito i decreti attuativi, le cui bozze risalgono a luglio 2019, quando ancora la Lega era al governo, per l’istituzione del registro elettronico nazionale e del foglio di servizio elettronico, indispensabili alla regolamentazione del settore dei noleggi con conducente”. Lo dichiarano i deputati della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Dipartimento Infrastrutture, ed Elena Maccanti, la capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera.

“Una riforma richiesta a gran voce da tutto il comparto del tpl non di linea, taxi ed Ncc, per dare norme chiare a tutela delle imprese regolari, che subiscono, oltre che la profonda crisi di questi mesi dovuta all’emergenza sanitaria Covid, anche la concorrenza sleale dell’abusivismo” dicono i deputati del Carroccio.

