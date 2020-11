Stop a spiagge e passeggiate: scatta l’ordinanza del week end

Genova. Scattano alle 12 di oggi e termineranno alle 19 di domenica i divieti di accesso a spiagge e lungomare definiti dall’ordinanza firmata la settimana scorsa dal sindaco di Genova Marco Bucci.

“Facciamo in modo che questo sabato e domenica siano giorni di divertimento e felicità, ma nel rispetto delle norme e invito tutti i genovesi di aiutarci a convincere anche quella piccola parte che non collabora a rispettare le regole in materia di prevenzione”, ha detto ieri il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid in Regione in vista del weekend.

“Come sapete ci saranno molti controlli e ci saranno molti addetti che aiuteranno a rispettare le normative” avverte il sindaco.

... » Leggi tutto