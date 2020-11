Vallecrosia, la fontana di Piazza della Stazione si illumina di verde per la Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza

Vallecrosia. Il Comune di Vallecrosia ha aderito alla Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che, come stabilito dall’Unicef, si celebra ogni anno il 20 novembre in coincidenza con la storica data dell’approvazione (20/11/1989) della Convenzione sui diritti dell’infanzia da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; pertanto l’Amministrazione comunale ha fatto illuminare ieri sera la fontana della Piazza della Stazione che si affaccia sull’Aurelia in colore verde. Il colore è stato scelto dall’Ordine Nazionale degli Psicologi tramite l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) per il suo significato di vitalità, rinnovamento e speranza.

