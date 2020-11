Caso Morra, il M5S regionale si schiera con il senatore di origini liguri: “Censurato dalla Rai”

Liguria. “Dalla Liguria, terra di origine di Nicola Morra, luogo che conosce gli effetti della ‘ndrangheta calabrese, che ha visto diversi comuni sciolti per mafia, da qui i portavoce M5S della Liguria non hanno dubbi nell’affiancare e sostenere Nicola Morra”. Così, in una nota, i portavoce del M5S Liguria e Genova.

“Troviamo indegno che la RAI – spiegano i pentastellati – l’azienda televisiva di Stato, abbia negato spazio nel proprio programma di prima serata, di fatto censurandolo, a un senatore e presidente della Commissione antimafia. Nella storia del nostro paese abbiamo purtroppo toccato con mano cosa può succedere a chi persegue con coraggio e determinazione il contrasto alla mafia. Per questo stiamo con Morra. Lo appoggiamo nel prendere le distanze da partiti ipocriti che strumentalmente lo attaccano per un giusto richiamo nella sostanza a farsi elettori consapevoli al fine di contrapporsi alla mafia”.

