Coronavirus, si allarga la rete dei supermercati con le fasce protette per gli anziani

Genova. Anche i supermercati Doro (gruppo Sogegross) aderiscono all’iniziativa “Sconti&Sicurezza dai 65 anni” per la protezione delle fasce pù fragili della popolazione. Si aggiungono così i 22 punti vendita Doro, presenti in tutta la Liguria (elenco in allegato), ai Basko, ai discount Ekom e Conad che hanno aderito già da giovedì.

Il progetto riparte domani e prevede sconti in fasce orarie studiate per gli anziani, da lunedì al venerdì, al fine di proteggerli e indurli ad andare a fare gli acquisti negli orari che, in base alle tipologie di esercizi commerciali, sono quelle meno affollati e quindi più sicuri.

L’iniziativa vuole essere un incentivo, per la categoria più a rischio, a organizzare la propria vita in modo da tutelarsi il più possibile.

... » Leggi tutto