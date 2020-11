NONSTOZITTA – 25 Novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Finale Ligure

Ci ha già lavorato in passato con video, immagini e con l’esposizione dello scorso anno, sempre il 25 novembre, dell’opera “Il luogo più pericoloso” nel cortile del Michelozzo a Palazzo Vecchio a Firenze, sempre insieme a Silvia Levenson.

Lavora al tema dell’amore stereotipato, perfetto, basato sull’autocontrollo, sulla sopportazione e sulla difficoltà di comunicazione nella relazione amorosa, che può sfociare in una dimensione soffocante, che toglie il respiro, quando invece ogni singolo che compone una coppia avrebbe bisogno di aria. Perché una relazione d’amore sana, come dice Natalia, è come un pranzo romantico, dove il dialogo e il rispetto fanno fiorire la libertà di incontrarsi, di cercarsi, di amarsi e anche, eventualmente, di allontanarsi l’uno dall’altro.

