Sanità, la Croce bianca genovese cerca due infermieri a tempo determinato da inserire in organico

Genova. La Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese comunica che è alla ricerca di Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri (CPSI), da assumere con contratto a termine sei mesi e la possibilità di conversione a tempo indeterminato, per le proprie attività istituzionali.

Oltre ai classici requisiti richiesti per ogni posizione di lavori, ecco quelli specifici: Diploma di laurea in infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

