Savona 2021, Bertolazzi, Dallaglio e Rossi contro Ripamonti: “Deve far fuori chi gli potrebbe fare ombra”

Savona. “Dopo quattro anni il senatore Ripamonti si degna di parlare con i consiglieri della Lega savonese (quelli rimasti) ed è già un buon risultato. Che sia in difficoltà? In verità a suon di promettere cariche e incarichi evidentemente si è incartato e per fare spazio alle promesse, deve far fuori chi gli potrebbe fare ombra, ragion per cui è in cerca di alleanze”. A parlare, in una nota, sono gli esponenti del gruppo Consiliare savonese “Savona Capoluogo” Giancarlo Bertolazzi, Alda Dallaglio e Silvio Rossi.

“Certamente – spiegano i consiglieri savonesi – con la nostra uscita dal gruppo Consiliare Lega Nord le, sue mire per ciò che concerne le nomine nell’attuale Giunta di Savona gli si sono bloccate, per cui l’unica possibilità che resta al Commissario pro-tempore della Lega provinciale è di sperare per il futuro, sempre che i savonesi glielo consentiranno alle prossime elezioni. Noi pensiamo che, piuttosto che fare l’esame ai tre assessori Leghisti, il novello Lucius Sergius Catilina farebbe bene far l’esame a se stesso, visto che durante i suoi due anni da assessore nel Comune di Savona ha concluso ben poco, in quanto, più che interessarsi della città Capoluogo, ammesso che ne fosse stato capace, vagava per la Riviera di Ponente in cerca di alleanze spurie per diventare Senatore”.

... » Leggi tutto