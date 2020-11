Serie B, Ascoli contro Virtus Entella: la cronaca in diretta

Ascoli Piceno. La Serie B è ripartita, dopo un weekend di sosta. Un fine settimana nel quale l’Entella non si è fermata, dato che ha giocato il recupero con il Venezia, perdendo 2 a 0.

I chiavaresi sono ancora alla ricerca del primo successo in campionato, avendo ottenuto, nei primi sette turni, quattro pareggi e tre sconfitte. Un bilancio che, inevitabilmente, li relega in zona retrocessione con 4 punti all’attivo. Altrettanti sono i punti raccolti dall’Ascoli, che però ha giocato un incontro in meno e, lo scorso 20 ottobre, ha vinto una partita, con la Reggiana.

