Vallecrosia, la rotonda della “discordia”. Sindaco Biasi: «E’ cimelio ex Tonet»

Vallecrosia. Può piacere o non piacere, ma una cosa è certa: è unica e originale. La nuova rotatoria di Vallecrosia, all’incrocio tra via Roma e via San Rocco non è ancora finita ma è già al centro di numerose polemiche, scatenate soprattutto per la scelta dell’arredo: un cimelio proveniente dall’ex vaseria Tonet che sorgeva a ridosso della rotonda. Un “tornio”, in metallo, con il quale venivano realizzati vasi in terracotta, come si vede dallo stampo presente nel macchinario.

... » Leggi tutto