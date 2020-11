Via Montelungo, macchina si schianta su un muro: strada bloccata in attesa di bonifica

Genova. Un incidente, probabilmente dovuto ad un momento di distrazione, sta bloccando la viabilità di via Montelungo, la strada che collega Bavari con Sant’Eusebio.

Nel primissimo pomeriggio, poco dopo le 13, mentre percorreva la strada in direzione di Bavari, un uomo ha perso il controllo della sua Panda, andando ad urtare lo spigolo di un muro che costeggia la strada. L’incidente per fortuna non ha avuto conseguenze per nessuno e non ha coinvolto altri veicoli.

