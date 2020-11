Alassio e Sat: “Piena sintonia al progetto di potenziamento del ciclo integrato”

Alassio. Nei giorni scorsi, Sat, la società partecipata del Comune di Alassio preposta ai servizi ambientali della città ha emesso una comunicazione ufficiale relativa alla recente acquisizione delle quote di EcoSavona detenute dal Comune di Vado Ligure (il 25%) definendolo “un passaggio fondamentale per realizzare nel savonese un ciclo integrato dei rifiuti: in questo modo si rafforza la complessiva filiera pubblica, che potrà assicurare maggiore efficienza nella “governance” complessiva, dalla raccolta fino al trattamento finale”

“Inoltre – si legge nella nota – l’operazione rappresenta una garanzia importante per tutti i Comuni soci, con riferimento ad una azienda pubblica che avrà un ruolo diretto nella gestione di una discarica, rafforzando al tempo stesso il suo valore patrimoniale”.

