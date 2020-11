Anziani ed economia, minoranze compatte a Toti: “Convochi subito il tavolo regionale”

Regione. “Il presidente Toti convochi al più presto i due tavoli di confronto regionali sulla situazione socio-economica della Liguria e sugli anziani, le fragilità e le solitudini, dando seguito agli impegni contenuti negli ordini del giorno presentati dalla minoranza nel corso del Consiglio regionale straordinario sulla sanità e approvati all’unanimità”. A chiederlo con una lettera al presidente della Giunta regionale sono i capigruppo Luca Garibaldi (Partito Democratico), Ferruccio Sansa (Lisata Sansa Presidente), Fabio Tosi (Movimento 5 Stelle) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Gli esponenti dell’opposizione sottolineano “la grave situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso in Liguria” e ricordano la composizione di questi due tavoli. Per quello sulla situazione socio-economica, il cui obiettivo “è avere una sede di confronto permanente sulle iniziative da mettere in atto per la gestione dell’emergenza COVID 19” è necessario coinvolgere, scrivono i capigruppo di minoranza, “oltre alle rappresentanze politiche presenti in Consiglio regionale, le principali organizzazioni sindacali, le rappresentanze economico sociali su base regionali e i rappresentanti dei vari livelli istituzionali”.

