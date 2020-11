Coach Marco Oddera saluta Carcare: “Mi sarebbe servito più aiuto, alle ragazze auguro il meglio”

“Il 23 gennaio inizia il duro e tortuoso cammino che attende le ragazze biancorosse dell’Acqua Minerale Calizzano, guidate dal tecnico Alberto Battistelli”. Le parole del comunicato stampa della Pallavolo Carcare sono giunte inaspettate. La domanda è sorta spontanea: e coach Marco Oddera?

Il tecnico valbormidese conferma di non essere più, da circa una settimana, il tecnico della formazione femminile che sarà impegnata in B2. “Tra problemi di lavoro e di quarantena – spiega l’ormai ex allenatore biancorosso – ho dovuto rinunciare alla panchina del Carcare. Non avrei più potuto allenare da solo, avrei dovuto richiedere uno sforzo maggiore ai miei collaboratori. La cosa non è stata possibile e quindi ho preferito fare un passo indietro. Con il presidente ci siamo lasciati nel migliore dei modi, con un arrivederci”.

... » Leggi tutto