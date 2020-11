Coronavirus, Icardi: “Terza ondata? Rispettare le regole o non finirà nemmeno la seconda”

Genova. Ci sarà una terza ondata di coronavirus in Italia? “Intanto aspettiamo che finisca la seconda“. È improntata come sempre alla prudenza l’analisi di Giancarlo Icardi, epidemiologo genovese a capo dell’unità operativa di igiene dell’ospedale San Martino, che al momento preferisce non sbilanciarsi nelle previsioni e raccomanda piuttosto un’osservanza scrupolosa delle norme di prevenzione.

“In Liguria gli indicatori vanno sicuramente bene, dalla pressione sugli ospedali al numero di casi, ma è chiaro che siamo in una fase delicata – spiega Icardi -. Quando notiamo queste cose bisogna anche pensare che per tornare a salire ci vuole poco. Il virus continua a circolare, se si allenta troppo la presa è chiaro che potrà riprendersi e non si concluderà neppure la seconda ondata“.

