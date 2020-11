Evento online a Finale nella “Settimana per la Riduzione dei Rifiuti”

Il Centro di Educazione Ambientale Finale Natura, istituito dal Comune di Finale Ligure ed affidato al gruppo delle guide ambientali escursionistiche del Finale, organizza nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti una iniziativa online per sensibilizzare la popolazione sul problema dei rifiuti abbandonati nel nostro ambiente o trasportati dai fiumi, dal mare e dal vento.

“Mi rifiuto!” è un appello a non essere d’accordo sulla maleducazione e scarsa sensibilità ambientale di chi abbandona deliberatamente nell’ambiente, e un invito a fare azioni “al contrario” cioè di rimozione di rifiuti anche non propri. Nel contempo, il gioco tra “MI” e “MY” vuole trasformare questa esclamazione in una diretta assunzione di responsabilità verso i propri rifiuti, con l’impegno a ridurre e differenziare gli scarti che ognuno produce.

