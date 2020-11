Fusione Psa-Sech, la preoccupazione di Usb: “Serve chiarezza sul futuro del porto e dei suoi lavoratori”

Genova. La fusione Psa-Sech preoccupa i lavoratori del porto di Genova e in particolar modo il sindacato Usb che chiede chiarezza sulla futura gestione e chiede di aprire un dibattito fra tutti i lavoratori coinvolti in quello che “oltre ad essere uno dei principali scali e uno fra i più importanti del Mediterraneo, è un bene pubblico perché di interesse collettivo”

“Quello che sta avvenendo negli scali genovesi è infatti un vero e proprio mercato privato – denuncia Usb – in barba alle concessioni e alle norme di legge, come se non ci fossero regole a tutela del bene pubblico. Basti pensare al voltafaccia di SECH che dall’alleanza con MSC già benedetta ufficialmente da tutte le istituzioni e dopo l’investimento di 250 milioni pubblici su Calata Bettolo, è passato con PSA senza che l’Autorità di sistema e il suo presidente Signorini abbiano avuto la dignità di opporsi, lavandosene le mani come Pilato come ogni volta che c’è da contraddire la volontà del potente PSA”.

... » Leggi tutto