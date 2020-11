Savona. Alcuni esercenti si sono rivolti a IVG per chiedere chiarimenti sulle multe che possono essere elevate a titolari di bar per quanto riguarda gli assembramenti, com’è accaduto di recente a Savona in altre località della provincia.

Arriviamo subito a una conclusione, pur se, come sempre, la burocrazia italiana potrebbe lasciare spazio a qualche diversa interpretazione.

... » Leggi tutto